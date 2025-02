Snel vertrek van Gudjohnsen bij KAA Gent? IJslander is klaar en duidelijk over zijn toekomst

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De transfer van Andri Gudjohnsen naar KAA Gent is voorlopig nog niet erg geslaagd. De IJslander wil echter nog niet opgeven en slagen in België.

Afgelopen zomer kwam Andri Gudjohnsen (23) voor zo'n drie miljoen euro over van het Deense Lyngby. Daar had Gudjohnsen 15 doelpunten gescoord en twee assists gegeven in 33 wedstrijden. Mooie cijfers voor een spits.

Voorlopig kan Gudjohnsen die statistieken echter niet herhalen in België. Bij KAA Gent is Gudjohnsen geen vaste basisspeler en hij kon in 34 wedstrijden ook maar vier keer scoren voor de Buffalo's.

Gudjohnsen denkt niet aan vertrekken bij KAA Gent

Door de blessure van Max Dean leek Gudjohnsen wat meer zijn kans te krijgen, maar deze winter haalde KAA Gent Dante Vanzeir terug uit de Verenigde Staten. Daardoor is de IJslander opnieuw gezakt in de pikorde.

Toch wil Gudjohnsen nog altijd slagen in België. "Er is nog altijd geen plek waar ik liever zou zitten dan bij AA Gent. Ik geloof nog steeds in mijn toekomst hier", zegt de IJslandse spits aan Het Nieuwsblad.

Gudjohnsen heeft ook nog altijd een contract tot eind 2028 bij KAA Gent, snel lijkt hij dus niet te vertrekken. Dan zal hij wel wat meer moeten beginnen scoren, daarvoor krijgt Gudjonhsen zondag tegen Beerschot misschien al een eerste kans.