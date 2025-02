"Dat mag geen issue zijn": Entourage van Belgisch 16-jarig talent overtuigd dat hij WK 2026 haalt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Deze week leverde Jorthy Mokio zijn visitekaartje af aan Europa. Hij scoorde een knappe goal voor Ajax tegen Union SG in de Europa League.

Het gaat razendsnel voor Jorthy Mokio. De 16-jarige speler maakte acht maanden geleden de overstap van KAA Gent naar Ajax Amsterdam. Ondertussen liet hij zich helemaal zien als een absoluut toptalent.

“Niet vergeten dat Jorthy nog altijd maar 16 is. Amsterdam is een grootstad. Daar mag je jezelf niet in verliezen”, zegt vader Thierry aan Het Laatste Nieuws.

Na zijn goal tegen Union SG liet Mokio zijn dromen duidelijk horen: hij wil in 2026 met de Rode Duivels mee naar het WK. Of dat zal lukken valt nog af te wachten. Toch zijn analisten enorm positief over hem.

“Je mag toch dromen? Als kind droomde hij van Ajax of Barcelona. Nu speelt hij in Amsterdam. Dromen kunnen werkelijkheid worden”, gaat vader verder.

“Lamine Yamal of Pau Cubarsí spelen ook op jonge leeftijd al mee bij Spanje. Waarom zou het WK 2026 dan niet kunnen voor Jorthy? Als je goed bent en het niveau haalt, dan mag leeftijd geen issue zijn”, is zijn statement.