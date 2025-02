Met De Ketelaere als voorbeeld: "Dat is de reden waarom het zo goed werkt bij Club"

Club Brugge heeft een jeugdopleiding om u tegen te zeggen. Dat talenten ook hun kansen krijgen op het hoogste niveau toont aan dat het werkt.

Chemsdine Talbi is de volgende ster in wording aan het hemelfirmament van Club Brugge. Tegen Atalanta werd hij verkozen tot Man van de Match.

Pascal De Maesschalck, vandaag technisch directeur bij RC Strasbourg, maar in verleden hoofd opleiding bij Club Brugge zag een knappe prestatie van Talbi.

“Als je zijn match tegen Atalanta bekijkt... Daarin ging hij ook ballen recupereren op de eigen helft. Die polyvalentie uit zijn opleiding komt vandaag goed van pas”, vertelt De Maesschalck aan Het Laatste Nieuws.

De honger naar doelpunten en assists was bijzonder groot bij de jeugd, ook bij de vader van Talbi. Uitpakken met statistieken was voor hen heel belangrijk. “Het is een discussie die we met veel ouders voeren”, gaat De Maesschalck verder.

Hij grijpt terug naar een ex-talent van blauwzwart. “Charles De Ketelaere heeft bij de U16 ook als verdediger gespeeld. Hen prikkelen, dat behoort tot het opleidingsverhaal. Het is de reden waarom het zo goed werkt bij Club. Je wil ze niet pamperen op één positie.”