Opvallende JPL-club wilde Oh inlijven: "En toen kwam Genk met zijn middelen"

Sporting Charleroi heeft zich deze winter niet versterkt met alle spelers die het wou. De Zebra's slaagden er niet in om hun nummer 1 doelwit aan te trekken. En ze hadden ook al andere mensen op het verlanglijstje staan.

Sporting Charleroi heeft pech gehad in deze winterse transferperiode. Verschillende namen werden genoemd op Mambourg om de aanvalslinie te versterken, nadat deze winter Youssouph Sylla en Oday Dabbagh vertrokken.

Henry, Ngoy, Zeqiri, Oh, ...

Thomas Henry was een toptarget, terwijl ook Julien Ngoy van KV Mechelen eventjes werd genoemd. Afgelopen zomer aasden ze dan weer op een heel andere speler, heeft Mehdi Bayat toegegeven.

Hyeon-gyu Oh stond op de radar, maar hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij KRC Genk. "Afgelopen zomer wist bijvoorbeeld niemand in België wie Hyeon-gyu Oh was."

Ernaast gegrepen

Joseph Braillard, de rechterhand van Mehdi Bayat, was de man die Oh op het spoor kwam. De deal zou er uiteindelijk niet komen en zo werd er opnieuw een frustrerend verhaal geschreven, zoals met Thomas Henry, Andy Zeqiri en vele anderen.

"Joseph Braillard zette hem bovenaan zijn lijst. Ik sprak met Celtic over een lening met koopoptie. De speler wilde naar Charleroi komen. Toen kwam Genk met hun middelen", aldus Mehdi Bayat daarover in gesprek met La Dernière Heure. De rest is ondertussen geschiedenis geworden.