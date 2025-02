Zou dit toch niet steken bij Standard? Voormalige lieveling speelt op 'Ballon d'Or-niveau'

Arnaud Bodart had bijna niet beter kunnen dromen van zijn debuut bij Metz. Met sterke prestaties en vooral weeral een 'clean sheet' afgelopen zaterdag, wordt de Belgische doelman geprezen door fans en zijn coach.

Op zaterdag won FC Metz van Arnaud Bodart met 0-3 van Guingamp. Dit voegt nog een extra clean sheet toe aan de statistieken van de voormalige doelman van Standard.

In zes wedstrijden met Metz heeft de Belgische doelman zijn doel al drie keer schoon gehouden. Opnieuw leverde hij een geweldige prestatie door fantastische reddingen te verrichten.

"Laten we zeggen dat hij hetzelfde is als het team. Arnaud heeft ons vanavond geholpen bij twee of drie behoorlijk lastige situaties en hij blijft constant sinds hij bij ons is gekomen. Alles straalt positiviteit uit", legde de coach van de Franse club, Stéphane Le Mignan, uit tijdens de persconferentie.

Ook de supporters van de Grenats hebben gereageerd op de geweldige start van de Luikenaar bij Metz: "Arnaud Bodart poseert met zijn Ballon d'Or tijdens het seizoen 2016-2017", schreef een fan op een humoristische en enigszins knullige montage.

Archief: Arnaud Bodart poserend met zijn Ballon d'Or tijdens het seizoen 2016-2017 pic.twitter.com/BcvUOQQliO — L'EST_Grenat 🇱🇻 (@EST_Grenat) 15 februari 2025

De volgende ontmoeting van de huidige nummer twee in Ligue 2 zal aanstaande zaterdag om 22.00 uur zijn tegen Ajaccio. De aftrap is om 20.00 uur in het Stade Saint-Symphorien.