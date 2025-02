De geheimen van de stilstaande fase onthuld: "We betaalden hem een bonus per doelpunt dat we scoorden"

De laatste jaren is de job van de stilstaande-fases-expert belangrijker en belangrijker aan het worden in het profvoetbal. Teams als Arsenal worden er ondertussen om gevreesd, en ook bij Anderlecht zijn ze er al enkele jaren intens mee bezig. "Riemer heeft zelfs speciale armbanden laten aankopen."

Net zoals bij veel andere eersteklassers, combineerde Frank Boeckx zijn job als set piece coach met die van keeperstrainer. Hij deed dat in dienst van zowel Vincent Kompany als Brian Riemer daarna. Vandaag de dag is Anderlecht één van de weinige ploegen in ons land die een eigen set-piece-coach in dienst heeft, namelijk Yannick Euvrard.

Betaald per goal

In het verleden werkte paars-wit met externen die de technische staf ondersteunden bij het uitwerken van de stilstaande fases. "Het probleem is dat die mannen meestal stevig doorfactureren", vertelt Boeckx aan Het Nieuwsblad.

"De set-piece-coach met wie we samenwerkten in de tijd van Kompany kreeg zelfs een bonus per doelpunt dat werd gemaakt na een stilstaande fase. "Op zich valt daar natuurlijk wel iets voor te zeggen: als de samenwerking opbrengt, mag daar ook iets tegenover staan", voegt de gewezen doelman nog toe.

Speciale armbanden

Niet alleen Vincent Kompany was zot van stilstaande fases, Brian Riemer bleek een nog grotere fan te zijn. Vooral in zijn periode bij Brentford, waar ze een ware voorloper waren op het vlak van stilstaande fases. "Brian wilde de cultuur rond stilstaande fases ook op Anderlecht veranderen", vertelt Boeckx.

"Op een gegeven moment heeft hij zelfs speciale armbanden voor de spelers laten aankopen, waarop we de mogelijke scenario’s bij hoekschoppen konden schrijven. Al zijn die uiteindelijk nooit gedragen", verklapt Boeckx nog.