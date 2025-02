Dirk Kuyt (Beerschot) prikt naar arbitrage en voetbalbond en wijst daarbij ook naar verschil met OH Leuven en Antwerp

Beerschot ging in het slot van de wedstrijd alsnog onderuit tegen KAA Gent. Het verloor met 3-2, maar achteraf was er toch vooral een en ander te vertellen over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Dirk Kuyt ging los op zijn persconferentie achteraf. En hij verwees ook naar het verleden.

"Ik kan maar twee dingen constateren: is het de onkunde van de scheidsrechters met zes man bij de VAR of worden wij tegengewerkt?"

Straffen niet gelijk?

"Ik kan het niet bewijzen met feiten, maar het neigt steeds meer naar het tweede en dat is heel frustrerend. Het is zoals ik zei: het is onkunde of het is moedwillig. Het voelt als heel onrechtvaardig", aldus Dirk Kuyt op de persconferentie na de wedstrijd tegen KAA Gent.

Hij verwees daarbij ook nog naar een aantal zaken uit het recente verleden. Zo werd onder meer verwezen naar het gebrek aan uitsupporters in de Planet Group Arena. "Onze stadsgenoten gooien vuurwerkbommen naar onze stafleden en een staflid heeft gehoorschade daarvan."

Vergelijkingen

"En die stadsgenoot krijgt een straf dat een wedstrijd minder is dan bij ons, ook al ging het om sfeervuurwerk", aldus Dirk Kuyt.

En ook over een eerdere rode kaart had hij iets te zeggen: "Welat Cagro krijgt een schorsing van twee speeldagen, terwijl onze ex-speler Thibaut Verlinden voor iets gelijkaardigs één speeldag krijgt bij OH Leuven."