📷 OFFICIEEL Mpoku speelt opnieuw in Europa op vraag van ex-trainer Standard

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Paul-José Mpoku heeft een nieuwe ploeg gevonden. Hij komt opnieuw in Europa voetballen.

Mpoku is ondertussen 32 jaar oud. Hij speelde onder meer voor Standard, Cagliari, Verona, Panathinaikos, Al-Wahda en Konyaspor vooraleer hij twee jaar geleden naar Zuid-Korea trok.

Zijn ploeg Incheon United degradeerde vorig jaar naar de tweede klasse, waardoor hij liever naar een ploeg op het hoogste niveau wou uitkijken.

Die uitdaging heeft hij nu gevonden, via coach Mircea Rednic voor wie hij nog speelde toen hij bij Standard zat. Rednic is aan de slag bij UTA Arad in Roemenië.

De ploeg staat momenteel elfde in de hoogste klasse, op zestien ploegen. Hij komt er ook Benjamin Van Durmen, ex-speler van Moeskroen, tegen.

Mpoku is de oudere broer van ex-Anderlechtspeler Albert Sambi Lokonga die momenteel voor Sevilla in Spanje speelt.