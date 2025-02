Patrick Goots niet te spreken over wat er zich in Gent afspeelde: "Dan kan ik aannemen dat het voor Dirk Kuyt wat veel wordt"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De kans op rechtstreekse degradatie voor Beerschot lijkt steeds groter te worden, na een pijnlijke 3-2-nederlaag tegen KAA Gent. Analist Patrick Goots is hard voor de Antwerpenaren en legt de schuld niet alleen bij de eigen spelers, maar ook bij de scheidsrechter en de VAR.

Beerschot leek in Gent op weg naar een stunt, nadat ze twee keer het net hadden weten te vinden. Toch keerden de bezoekers zonder punten huiswaarts.

“Als je twee keer scoort in Gent en toch puntenloos huiswaarts keert, dan heb je in je eigen voet geschoten. De eerste twee tegengoals konden vermeden worden", aldus Goots in de Gazet van Antwerpen.

Fouten van de scheidsrechters

Maar het verlies was volgens Goots niet alleen te wijten aan de fouten van de Beerschot-spelers. “We kunnen er weliswaar niet omheen dat ook de ref en de VAR deze nederlaag mee bepaalden. De penalty voor de 3-2 die er in mijn ogen geen was, de strenge rode kaart voor Colassin, de doelbewuste elleboogstoot van Brown die onbestraft bleef. Dan kan ik aannemen dat het voor Dirk Kuyt wat veel wordt", zegt de analist.

De nederlaag tegen Gent maakt de situatie voor Beerschot er niet beter op. Goots vreest dat het team te weinig tijd heeft om zich te redden in de resterende duels van het seizoen.

“Play-off 3 dreigt meer en meer een maat voor niets te worden voor Beerschot. Als je twee keer wint in 26 matchen, dan ga je nu niet opeens zes van de tien resterende duels winnen om de degradatie te ontlopen", besluit Goots.