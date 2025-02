'Anderlecht hakt knoop door na kritiek Hubert en fans op medische staff'

De kritiek op de medische staff bij RSC Anderlecht was de voorbije weken enorm. Het puzzelwerk van David Hubert zorgt voor frustraties bij de coach, maar zeker ook bij de spelers. En dus is de vraag: wat nu?

Drie spelers die deze week uitvielen, eentje in de opwarming en eentje tijdens de match... Bij Anderlecht sukkelen ze blijkbaar van de ene blessuregolf in de andere dit seizoen. David Hubert is een puzzelaar pur sang geworden.

Puzzelen met Hubert

"Uiteraard stel ik me vragen bij die vele blessures, maar het is jammer genoeg wat het is. Ik moet het doen met de spelers die ik ter beschikking heb."

"Om de drie dagen spelen eist natuurlijk zijn tol. Het is elke keer puzzelen, maar dat is intussen mijn voornaamste hobby geworden", aldus de coach van Anderlecht. En ook de fans lieten zich al zeer scherp uit over de zaak.

Vertrouwen bevestigd

Zeker dat Edozie uitviel tijdens de opwarming, nadat hij groen licht kreeg van de medische staff is een doorn in het oog. Toch twijfelen ze volgens Het Laatste Nieuws bij paars-wit vooralsnog niet aan de medische staff binnen de club.

Bij Anderlecht maken ze de afweging dat meer dan de helft van de blessures het gevolg zijn van een contact en dat kan je een medische staff niet aanwrijven.