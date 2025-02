OFFICIEEL: Antwerp maakt fantastisch nieuws bekend over iconische tribune 2

Royal Antwerp FC heeft officieel groen licht gekregen voor de bouw van een tijdelijke tribune 2 in het Bosuilstadion. De vergunning werd vandaag goedgekeurd.

De tijdelijke tribune biedt plaats aan meer dan 8.700 extra supporters, waarmee de capaciteit van het stadion op 21.000 toeschouwers komt. Deze tijdelijke uitbreiding is bedoeld totdat een permanente tribune wordt gerealiseerd.

De goedkeuring van de vergunning kwam nadat de aanvraag werd beoordeeld op verschillende punten, zoals veiligheid en bereikbaarheid. Het stadsbestuur gaf groen licht, waardoor de sloop van de oude tribune en de bouw van de nieuwe binnen dertig dagen kunnen beginnen.

Tribune met voorwaarden

De vergunning is goed voor een periode van tien jaar en komt met specifieke voorwaarden. Zo mag de tribune alleen worden gebruikt voor reguliere thuiswedstrijden van de club, play-offwedstrijden en wedstrijden in de Beker van België, met een maximum van 21.000 toeschouwers. Voor andere evenementen is een aparte vergunning nodig.

De vergunning werd goedgekeurd door het schepencollege onder leiding van waarnemend burgemeester Koen Kennis (N-VA). Volgens Koen Kennis is de tijdelijke tribune een belangrijke stap om aan de groeiende vraag van supporters te voldoen.

"Voetbal is als gemeenschapssport een essentiële schakel in het stadsweefsel. Zo zullen nog meer supporters kunnen genieten van wedstrijden en die vraag leeft in deze stad", besluit Kennis in Het Laatste Nieuws.