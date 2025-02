🎥 Bayern München heeft alle moeite van de wereld met Celtic, en Vincent Kompany met... het veld

Bayern München had dinsdagavond de grootste moeite om door te stoten tegen Celtic. Opvallend moment was nog dat Vincent Kompany even uitgleed.

Het heeft een goal van Alphonso Davies in de blessuretijd gekost om te voorkomen dat Bayern verlengingen moest spelen tegen een moedige ploeg van Celtic waarvan velen zeiden dat ze bij voorbaat verslagen waren.

Bayern München heeft zich dankzij een doelpunt van Alphonso Davies in de laatste seconden geplaatst! 🥵

De mannen van Vincent Kompany gaan door naar de achtste finale.

De club van Vincent Kompany heeft er alles aan gedaan, maar botste lange tijd op de Schotse verdediging. Langs de lijn spoorde Vincent Kompany zijn spelers aan om sneller te spelen en deed zelfs alles om het spel soepeler te laten verlopen.

Toen hij zag dat een tweede bal het veld op was gegooid, haastte Vince The Prince zich om hem op te halen binnen het speelveld. Maar hij had duidelijk niet de juiste noppen aan en gleed even uit.

Vincent Kompany, gewoon met pensioen gaan 😭😭😭 pic.twitter.com/uehQFMQzqi — Darren Smith (@Darren_Smith4) 18 februari 2025

Vincent Kompany opgelucht

De stilstaande beelden tonen het momentane dat Kompany omvalt. Gelukkig kon onze landgenoot snel zijn plaats weer innemen en werd hij een kwartier later de tweede Belgische trainer die een buitenlandse ploeg naar de achtste finale van de Champions League leidt na een zekere Raymond Goethals.

De reactie van Vincent Kompany nadat hij uitgleed terwijl hij een bal probeerde te pakken die uit het spel ging 😂 pic.twitter.com/W6APGV9VG8 — ESPN FC (@ESPNFC) 18 februari 2025

"We hadden genoeg kansen om twee of drie doelpunten te maken in de tweede helft. Maar we moeten we de situatie in perspectief plaatsen: in de afgelopen zes dagen hebben we enorm veel energie geïnvesteerd, ook met die wedstrijd tegen Bayer Leverkusen", reageerde Kompany op de persconferentie. In de volgende ronde zal Bayern München het opnemen tegen... Bayer Leverkusen of Atletico Madrid.