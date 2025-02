Na contractontbinding in Duitsland keert profvoetballer terug naar zijn Oostende, waar KVDO een nieuwe uitweg biedt

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Diksmuide Oostende heeft zich tot het einde van het seizoen versterkt met Robbie D'haese. De 25-jarige rechterflankaanvaller zat zonder club na zijn vertrek bij de Duitse derdeklasser Rot Weiss Essen en kiest nu voor een terugkeer naar zijn vertrouwde Oostende.

Na het faillissement van KV Oostende zocht D’haese zijn geluk in Duitsland bij Rot Weiss Essen. Ondanks een goede start verloor hij door een trainerswissel zijn plaats in de ploeg. Uiteindelijk werd zijn contract in onderling overleg beëindigd, waardoor hij opnieuw op zoek moest naar een club.

Het was niet evident voor D’haese om in deze fase van het seizoen nog een profclub te vinden. Hij had enkele contacten met ploegen uit de Challenger Pro League, maar een concrete deal kwam er niet. KVDO bood hem dan maar een uitweg.

KV Diksmuide Oostende zag in D’haese een buitenkans. “Normaal gezien is een profspeler als Robbie financieel niet haalbaar voor ons, maar hij wil vooral opnieuw voetballen", zegt ondervoorzitter Karl Vannieuwkerke in De Gazet van Antwerpen.

Voor D’haese voelt de overstap als een kans om opnieuw plezier in het spel te vinden. “Wat is er beter dan een vertrouwde omgeving om matchritme op te doen?”

Toch ziet D'haese KVDO wel als een tijdelijke oplossing. Zijn ambitie blijft wel om profvoetbal te blijven spelen.