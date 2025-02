Nicky Hayen weet wie hij wil tegenkomen in de achtste finales en ook waarom

Club Brugge heeft zich op ontzettend sterke wijze geplaatst voor de volgende ronde van de Champions League. Daarin treft het of LOSC Lille, oftewel het Engelse Aston Villa. Van de Engelsen won Club al eerder deze campagne. "Ze zijn sterker dan in de periode daarvoor."

De dag na hun legendarische overwinning tegen Atalanta, is Club Brugge weer gearriveerd op Belgische bodem. Op de gezichten van de Brugse spelers en staf is duidelijk heel wat vermoeidheid af te lezen.

"Het is logisch dat er fysieke vermoeidheid in de groep zit. De veldslag gisteren was iets meer dan 60 uur na het competitieduel met STVV", vertelt coach Nicky Hayen aan Sporza.

Happel en Hayen

Gelukkig voor Club is de wedstrijd in eigen huis tegen Standard pas voor zondagmiddag. "We hebben nu iets meer rustdagen richting die match. De juiste balans vinden tussen rust en arbeid is en blijft belangrijk. Want de wedstrijden volgen elkaar in een razendsnel tempo op", aldus Hayen.

Wanneer de vergelijking tussen Hayen en legendarische Brugge-coach Ernst Happel, blijft Hayen nederig: het is heel mooi dat die vergelijking getrokken wordt. Natuurlijk heb je iedereen nodig om deze successen te behalen. We zijn momenteel actief op drie fronten, maar hebben nog niks in handen. We moeten dus keihard blijven werken."

Engeland of Frankrijk?

Komende vrijdag weet Club Brugge of het in de volgende ronde van de Champions League moet opnemen tegen het Franse Lille of het Engelse Aston Villa. De vraag is welke tegenstander Hayen verkiest? "Een uitgesproken voorkeur heb ik niet."

"Rijsel is een korte verplaatsing, dat zou heel leuk zijn voor de supporters. Het is een niet te onderschatten ploeg met veel kwaliteiten. Jonathan David (ex-Gent) maakt er al een tijdje furore."

"Met Aston Villa zou het een fijn weerzien worden. Ze hebben de laatste weken wel nog veel ingekocht en zijn sterker dan in de periode daarvoor", weet Hayen.