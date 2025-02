Nieuwe tribune is bewijs dat Antwerp niet meer wil rekenen op Paul Gheysens: enorme boost qua inkomsten

Het stadsbestuur van Antwerpen heeft voetbalclub Antwerp een vergunning verleend voor de bouw van een nieuwe tribune. Hierdoor kan de club voortaan voor 21.000 fans spelen in de Belgische competitie. Voor Europese wedstrijden kan de capaciteit, mits toestemming, oplopen tot 25.000.

De nieuwe tribune vervangt de verouderde en onbruikbare tribune 2, die om veiligheidsredenen gesloten bleef. Antwerp krijgt een vergunning van tien jaar voor een tijdelijke constructie met 8.700 plaatsen, waarvan 4.000 zitplaatsen en 4.700 staanplaatsen. De tribune zal geen luxevoorzieningen bevatten zoals loges of vipzitjes.

De stad Antwerpen legt wel een limiet op voor de bezetting bij binnenlandse wedstrijden omwille van mobiliteits- en veiligheidsredenen. Voor Europese matchen kan Antwerp een eventvergunning aanvragen, wat volgens het stadsbestuur slechts een formaliteit is.

Hoewel er nog beroep mogelijk is tegen de vergunning, worden er geen grote bezwaren verwacht. De vorige vernieuwingen van het Bosuilstadion verliepen eveneens zonder protest. Een exacte timing voor de bouw is er nog niet, maar de club hoopt snel te kunnen starten.

Eindelijk meer inkomsten die al te lang bleven liggen

De bouwplannen voor tribune 2 waren lange tijd onzeker door discussies tussen Antwerp-eigenaar Paul Gheysens en grondeigenares Tania Mintjens. Omdat de gesprekken over een overname van de stadiongronden vastzitten, koos Gheysens ervoor om een tijdelijke tribune te plaatsen.

Wat wel belangrijk is: Antwerp zal zelf als bouwheer optreden en binnenkort meer details geven over de financiering. Met de nieuwe tribune wil de club zich nog meer zelfstandig maken om in de toekomst niet meer te moeten rekenen op kapitaalsverhogingen van Paul Gheysens.

8700 plaatsen meer zorgt alvast voor meer dan 250.000 euro aan inkomsten erbij per match. En dat is voorzichtig geschat. Op een seizoen scheelt hem dat natuurlijk een stevige slok op een borrel.