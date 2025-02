Vincent Mannaert heeft een doel bij de KBVB én geeft kritiek op vorige beleidsploeg: "Ik ben daar wél mee bezig"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Chemsdine Talbi moet zijn keuze maken tussen de Belgische of Marokkaanse nationale ploeg. Het goudhaantje van Club Brugge laat zich niet verleiden tot uitspraken. Ook Vincent Mannaert beseft dat het vijf voor twaalf is.

Niet alleen Chemsdine Talbi is één van de ontluikende talenten die nog een keuze moet maken Ook Konstantinos Karetsas zal de komende weken een beslissing moeten maken tussen België of Griekenland.

"Ik heb het eerder al aangegeven en wil het graag herhalen", aldus Vincent Mannaert in Het Laatste Nieuws. "De Belgische voetbalbond heeft in het nabije verleden nagelaten om de banden aan te halen met spelers met dubbele nationaliteiten."

De sportief directeur van de KBVB maakt hier wél werk van. "Ik ben daar wel mee bezig. Ik heb nauw contact met Talbi. Ik ken Chems al sinds hij een klein ventje was, hé. Maar ook met Karetsas en andere spelers heb ik contact."

"Het is voor die jongens belangrijk dat er oprechte interesse wordt getoond in hun situatie", legt Mannaert uit. "Die keuze mag niet afhangen van een moment of van een goede prestatie van een speler."

De Belgische voetbalbond heeft in het nabije verleden nagelaten om de banden aan te halen met spelers met dubbele nationaliteiten

Mannaert is er dan ook van overtuigd dat België met die aanpak veel spelers zal kunnen overtuigen. "Bij de Rode Duivels staat er een structuur én is er perspectief. Maar uiteindelijk zijn het wel de spelers die moeten kiezen."