Doelbewust vijfde geel gepakt? Van Der Bruggen verklaart zijn schorsing tegen KV Kortrijk

Cercle Brugge trekt zondag naar KV Kortrijk voor een levensbelangrijk duel. Dat zal wel zonder Hannes Van Der Bruggen zijn, want hij is geschorst.

Winnen op het veld van KV Kortrijk is een absolute must voor Cercle Brugge als het niet in de play-downs wil terechtkomen. Als dat niet lukt, dan zal het in de laatste drie wedstrijden moeten gebeuren. Maar makkelijk wordt dat niet.

Cercle speelt nog thuis tegen Antwerp en Club Brugge, op de slotspeeldag moet het naar Anderlecht. Alle punten zijn dus welkom in de strijd om de play-downs te vermijden, te beginnen dus met KV Kortrijk.

Van Der Bruggen mist wedstrijd tegen KV Kortrijk

Hannes Van Der Bruggen zal er dus niet bij zijn, hij pakte zijn vijfde gele kaart van het seizoen tegen Westerlo. "Dat is, sorry voor mijn woordgebruik, gewoon kut." Van Der Bruggen haalde er een tegenaanval van Westerlo uit.

"Maar als de fase doorgaat en er komt een doelpunt uit, dan krijg je de vraag waarom je de fout niet hebt gemaakt. Het is zuur, het voelde gewoon aan alsof het moest op dat moment. Zuur dat ik zo'n cruciale match moet missen."

"Maar we gaan meer nodig hebben dan drie punten, tegen Westerlo hebben we er ook twee laten liggen. We zullen ons spel blijven spelen, ook tegen die topploegen. Want met telkens een gelijkspel schiet je te weinig op, we hebben er al genoeg."