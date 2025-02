Kunnen zij het verschil maken tegen Fenerbahçe? David Hubert zorgt voor grote verrassingen in Anderlecht-selectie

Majeed Ashimeru zit terug in de selectie van Anderlecht voor de wedstrijd tegen Fenerbahçe. Ook Marco Kana maakt deel uit van de groep.

Anderlecht staat voor een zware opdracht. Na de 3-0 nederlaag in de heenwedstrijd moeten de Mauves een grote overwinning boeken tegen Fenerbahçe om de 1/8e finales te bereiken.

Op de persconferentie van woensdag deelde David Hubert mee dat de jonge Nathan De Cat bij de selectie zit, terwijl Kasper Dolberg al zeker niet zal spelen, ook niet tegen Union op zondag.

Over Jan Vertonghen blijft er nog twijfel. Dao is nog steeds geblesseerd, net als Verschaeren en Stroeykens. Edozie zit niet in de selectie, hij trainde gisteren wel. Maar David Hubert zorgt nog voor twee grote verrassingen.

Majeed Ashimeru en Marco Kana zitten weer in de selectie tegen Fenerbahçe

Eerst en vooral is er Majeed Ashimeru, die vorig weekend rond het uur inviel bij de RSCA Futures tegen Lommel. De Ghanees speelde sinds begin november, toen Anderlecht Kortrijk ontving, niet meer voor de A-ploegl.

Ook Marco Kana maakt zijn comeback. De 22-jarige middenvelder kwam dit seizoen nog niet in actie voor de A-ploeg, maar speelde wel mee in de twee laatste wedstrijden van de RSCA Futures.