Match moest stilgelegd worden: Anderlecht-fans gaan op de vuist met Turken in de tribunes

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tijdens de wedstrijd tussen Anderlecht en Fenerbahçe braken er na vijf minuten al zeven minuten al rellen uit. De bezoekers waren net op voorsprong geklommen, maar een paar Turken in de neutrale tribunes vierden net iets te euforisch.

Na vijf minuten beging Lucas Hey een blunder van formaat door de bal te zacht terug te spelen op Coosemans. Dzeko pikte op en bood En-Nesyri de 0-1 aan. Meteen het einde van alle hoop voor Anderlecht al heel vroeg in de match.

Maar er zaten niet alleen Turkse fans in de hun aangewezen zones, maar ook in de neutrale tribunes. En die vierden uitbundig mee. Dat was niet naar de zin van een paar Anderlecht-fans en er ontstond een gevecht.

De leden van de harde kern van Anderlecht lieten het ook niet zomaar over hun kant gaan en kwamen aangestormd om zich met de ruzie te bemoeien. De ordediensten hadden alle moeite om iedereen gescheiden te houden.

De scheidsrechter besliste om de match tijdelijk stil te leggen. Want ook de Turkse fans in de hun aangewezen vakken wilden zich gaan mengen.

De Turk die blijkbaar de ruzie begon werd door de politie weggeleid, maar werd door het uitvak wel als een held ontvangen. Benieuwd of het hier voor de rest rustig gaat blijven, want de toon is gezet.