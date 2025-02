Bernd Storck spreekt voor het eerst als nieuwe coach van KV Kortrijk en gaat meteen ingrijpen

In zijn tweede ambtstermijn bij KV Kortrijk staat Bernd Storck voor een aartsmoeilijke opgave, namelijk Kortrijk in eerste klasse houden. De Duitser blijft hoopvol over het behoud: "Als ik niet zou geloven in een goede afloop, was ik nooit op het aanbod van Kortrijk ingegaan."

Vrijdagnamiddag stond kersvers Kortrijk-coach Bernd Storck de verzamelde pers te woord voor het duel tegen Cercle Brugge komende zondag. Het is de eerste wedstrijd van Storck in zijn tweede periode bij de Kerels.

In eigen handen

"Ik ben blij om terug te zijn in Kortrijk", begint Storck aan zijn persconferentie volgens HLN. Dat de situatie er niet bepaald geweldig uitziet voor KV Kortrijk weet de 62-jarige Duitser ook: "We staan voor een moeilijkere opdracht dan de vorige keer."

Maar Storck blijft strijdlustig: "We hebben nog altijd alles in eigen handen. Als ik niet zou geloven in een goede afloop, was ik nooit op het aanbod van Kortrijk ingegaan", aldus Storck.

Op hotel

Storck had niet veel tijd om zijn ploeg klaar te stomen voor de wedstrijd tegen Cercle. "Dat ik amper een paar dagen heb om de match voor te bereiden, deert me niet. We zullen er alles aan doen om de drie punten thuis te houden."

"We hebben heel wat goede spelers, maar we moeten nu écht een groep gaan vormen", vindt Storck. Daarom grijpt de Duitser meteen in. "Daags voor de wedstrijd gaan we overnachten in het Parkhotel om de samenhorigheid te verhogen."