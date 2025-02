Club Brugge-speler wil zijn carrière herlanceren en kijkt ex-ploeggenoten in de ogen: "Mijn moment zal nog komen"

Daniel Perez heeft zijn draai bij Lokeren-Temse inmiddels gevonden, maar zijn debuut verliep allesbehalve zonder tegenslagen. In de wedstrijd tegen Lierse liep de van Club Brugge gehuurde spits een zware elleboogstoot op, waardoor hij een gebroken neus en een hersenschudding opliep.

Het debuut van Daniel Perez bij Lokeren zal hem altijd bijblijven, maar niet om de juiste redenen. Kort voor het einde van de wedstrijd tegen Lierse kreeg de Venezolaanse spits een stevige elleboogstoot te verwerken, wat resulteerde in een gebroken neus en een hersenschudding.

“Ik was enkele dagen out, maar ik ben niet naar hier gekomen om tijd te verliezen. Ik wou dan ook zo snel mogelijk weer spelen. Met een masker mocht dat snel. Het hindert me totaal niet", verelt Perez in Het Nieuwsblad.

Oog in oog met ex-club

Zaterdag wacht een bijzondere wedstrijd voor Perez, wanneer zijn ex-club, Club NXT, op bezoek komt in Lokeren. Het zal een speciaal moment zijn voor de spits, die in januari 2021 vanuit Venezuela naar Brugge kwam, maar daar niet kon doorbreken.

Na zijn periode bij Club Brugge besloot Perez naar Oostende te vertrekken. Zijn avontuur in de kuststad was echter ook geen doorslaand succes. Al snel keerde hij terug naar Club NXT, die hem nu verhuurt aan Lokeren-Temse.

De jonge aanvaller weet wat hij wil en is bereid er alles voor te doen. “Ik bereid me op elke wedstrijd en training optimaal voor. Ik doe er alles aan en weet dat mijn moment nog zal komen", besluit Perez.