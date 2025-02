En of hij indruk gemaakt heeft: 'Basisspeler van Club Brugge kan rekenen op interesse vanuit Serie A en Premier League'

Club Brugge maakt als ploeg serieus wat indruk dit seizoen. In de Champions League hebben ze zich al meermaals kunnen onderscheiden van hun tegenstander, die op papier meer kans zou maken.

Maar ook individueel kunnen ze het verschil maken bij blauw-zwart. Chemsdine Talbi was bijvoorbeeld in de heenwedstrijd tegen Atalanta 'Man of the Match' en scoorde in de terugwedstrijd twee doelpunten. Dat terwijl ook Ardon Jashari een geweldige prestatie leverde in Bergamo.

Maar ook Maxim De Cuyper heeft zich goed kunnen bewijzen. Hij is al wel langer een belangrijk figuur bij Club, en zijn prestaties zijn niet onopgemerkt voorbijgegaan.

Volgens transferexpert Nicolo Schira zijn er al heel wat clubs geïnteresseerd in de flankverdediger. Zo zou AC Milan interesse tonen, wat al wel langer bekend is. Verder meldt hij dat ook drie Premier League-clubs hun oog hebben laten vallen op de Rode Duivel.

Dit wel zonder namen te noemen... Concreet zal het niet zijn, maar ook Juventus houdt zijn situatie nauwlettend in de gaten. De Oude Dame stuurde de voorbije wedstrijden een scout op pad om hem te observeren.

