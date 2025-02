Verdediger komt met duidelijke boodschap naar buiten na mindere resultaten bij Essevee

Zulte Waregem heeft de laatste twee wedstrijden niet gescoord, maar de ploeg heeft in beide duels wel geen doelpunten geïncasseerd. Ondanks de mindere resultaten voorin, blijft verdediger Laurent Lemoine rustig.

"In Lier en La Louvière speelden we op moeilijke velden. In Lier was het veld heel hard bevroren, waardoor de bal moeilijk te controleren was. We maken ons geen zorgen", zegt Lemoine in Het Nieuwsblad.

Door het faillissement van Deinze heeft Zulte Waregem nu één wedstrijd minder dan de andere teams. "Dat is geen probleem”, zegt Lemoine. "De andere ploegen zullen ook wel eens een week niet spelen. Wij kijken alleen naar onszelf en spelen elke wedstrijd om te winnen."

Volgens Lemoine is de kracht van het team niet alleen te vinden in techniek en tactiek, maar vooral in de mentale veerkracht. "We hebben nu twee keer de nul gehouden, en dat is onze taak", zegt hij.

"Mensen zien vaak ons technische vermogen, maar ik ben trots op onze mentale kracht. Zelfs tegen moeilijke tegenstanders staan we er."

Met nog enkele wedstrijden te gaan heeft Lemoine vertrouwen in de toekomst van Zulte Waregem. "De groep beschikt over voldoende maturiteit, no stress!”