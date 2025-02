Beerschot blijft zoeken naar de juiste formule, maar werd weer tegengewerkt: "We moesten sneller spelen, maar dat ging niet"

Het 0-0-gelijkspel op het veld van Dender brengt Beerschot weinig vooruit in de strijd om het behoud. De Mannekes probeerden wel, maar slaagden er niet in om echt gevaarlijk te worden.

“We wilden hun spel uit balans brengen door snel van kant te wisselen en de ruimte achter hun verdediging te benutten, maar dat is te weinig gelukt", klonk het na afloop bij Djevencio van der Kust.

Ondanks het gebrek aan goals kon debutant van der Kust toch genieten van zijn eerste wedstrijd in het Beerschot-shirt. “Het was wennen vandaag, zeker omdat het spel hier anders is dan in Nederland. Maar persoonlijk heb ik wel plezier gehad aan de match", reageerde hij.

Verdedigend had Beerschot de partij wel onder controle. “We moesten alert blijven voor counters en stilstaande fases, maar dat deden we goed. Alleen hadden we vooraan wat meer moeten brengen", gaf men toe in de bezoekerskamp.

Coach Dirk Kuyt was tevreden over de prestatie van Van der Kust. “Hij heeft de nodige kwaliteiten en de samenwerking met Van La Parra zag er goed uit. Blij dat we er weer een optie bij hebben,” liet hij weten.

Kuyt zag ook dat het veld niet wou meewerken om Dender uit verband te spelen. Dat lag er dramatisch bij. "We moesten sneller spelen ja, maar door de staat van het veld was het moeilijk. Je zag dat de passes moeilijk aankwamen of de bal botste telkens verkeerd."

Die extra optie komt meteen van pas, want Brian Plat is er volgende week tegen KV Mechelen niet bij vanwege een schorsing. “Daarom ben ik blij dat we dit soort afwezigheden nu kunnen opvangen", besloot Kuyt.