Besnik Hasi weigert KV Mechelen-speler week na sterke prestatie terug neer te sabelen: "Het is moeilijk te zeggen"

Het kan bij KV Mechelen snel weer een andere richting uitgaan. Besnik Hasi loofde vorige zondag meer dan terecht zijn doelman Ortwin De Wolf, die op het veld van Union meester was van zijn rechthoek. De keeper was dat zaterdag één keertje niet en kon de 1-1 uit zijn netten vissen.

Nochtans leek zijn prestatie in het Dudenpark De Wolf wel vertrouwen te hebben gegeven. Het sluitstuk van Malinwa plukte tegen STVV 90 minuten lang autoritair de ballen, tot hij dat één keertje niet deed. Voorafgaand aan de 1-1 bleef De Wolf op zijn lijn staan, terwijl de voorzet van Lapoussin aan de tweede paal in de kleine rechthoek kwam. Ferrari maakte kort daarna gelijk.

Voorzetten blijven een aandachtspunt voor De Wolf. Hasi heeft nu wel geen zin om na de lof van vorige week met harde kritiek te komen op zijn doelman. Op de vraag of De Wolf bij die voorzet van Lapoussin van zijn lijn moest komen, antwoordt Hasi ontwijkend. "Het is moeilijk te zeggen. De voorzet mocht te makkelijk gegeven worden. Of de doelman nu moet komen of niet, we waren met genoeg volk om de tweede bal op te vangen."

Zelfde scenario als tegen Gent

Het klopt uiteraard dat KV Mechelen daarna nog alerter had kunnen acteren. "Kerim Mrabti blokt de bal nog, waarna we enkel kijken naar de bal en niet naar de spelers. We reageren niet goed genoeg. Het is een spijtige zaak dat we op het einde twee punten weggeven, want het is ook tegen Gent voorgevallen. Toen was het volgens ons buitenspel, nu doen we onszelf de das om. Dat is spijtig."

Mechelen roept zo'n late gelijkmaker ook over zichzelf af door bij een voorsprong terug te zakken. Kan daar van aan de zijlijn iets aan gedaan worden? "We hebben geprobeerd om dat te doen met de vervangingen, maar het is moeilijk om dat te veranderen. Het was niet de bedoeling dat we achteruit zouden kruipen, we moesten verdedigen zoals we dat in de eerste helft hadden gedaan."

KV Mechelen verzuimt tegenaanval af te maken

Ook werd er te weinig naar de 2-0 gezocht, moet geconcludeerd worden. "We wisten ook dat zij risico's zouden nemen. We hadden twee-drie momenten om gevaarlijk te zijn op de tegenaanval, waarbij we niet de juiste keuze maakten", analyseert Hasi.