Felice Mazzu steekt na verplaatsing naar Mechelen eigenaardig relaas af en schuwt de harde woorden niet: "Catastrofaal"

Felice Mazzu maak je maar beter niet kwaad. Zijn ploeg pakte op de valreep een punt in Mechelen, maar dat betekende niet dat Mazzu er vrolijk bij liep.

Na een bewogen slotfase kwam Mazzu op de persconferentie met nogal een eigenaardige analyse voor de dag. "Ik zie twee positieve en twee negatieve punten. Het positieve is dat we twee keer scoren en dat we goed reageerden in de tweede helft. Het negatieve is dat één van onze doelpunten in eigen doel belandde en dat onze eerste 25 minuten slecht waren."

Mazzu ging nog dieper in op die povere aanvangsfase van Sint-Truiden. "Die eerste 25 minuten waren catastrofaal. Het is lang geleden dat ik mijn ploeg zo slecht heb zien spelen. Ik ben ontgoocheld dat we het in die periode zo slecht deden. Ik weet niet wat het probleem is, want met bijna dezelfde spelers hebben we in de tweede helft de mentaliteit veranderd."

Mazzu vermoedt mentaal probleem bij STVV

Dat neemt niet weg dat STVV zichzelf in de voet schoot door zich aanvankelijk zo passief te presenteren. "Als je de play-downs wil vermijden, kun je niet zo'n 25 minuten spelen. Op een gegeven moment trapt Bertaccini een voorzet en staat niemand in de rechthoek. Mogelijk ligt het aan het mentale aspect", kan Mazzu alleen maar vermoeden.

Dat de Kanaries progressie maakten in de loop van de partij, is alleen maar een extra argument voor deze theorie. "In de tweede helft hadden we wel de grinta en de honger om naar voren te voetballen, ook al hebben we niet veel kansen gecrëerd. Met de trap van Loïc Lapoussin hadden we zelfs nog kunnen winnen", stelt Mazzu vast.

STVV nog tegen drie concurrenten

Die ging er echter niet in, wat de kans toch vrij klein maakt dat STVV de play-downs nog kan vermijden. De Truienaars hebben wel het voordeel dat ze nog tegen drie rechtstreekse concurrenten spelen.