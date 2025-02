"Heel ongepast": Noah Sadiki blikt nog eens terug op moeilijke vertrek bij RSC Anderlecht

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dit weekend staat de derby tussen Anderlecht en Union op de agenda. Een speciale terugkeer voor Noah Sadiki.

Noah Sadiki keert met Union SG terug naar het Lotto Park, het stadion waar hij zijn debuut maakte op het hoogste niveau en eigenlijk altijd wou blijven spelen.

Zijn vertrek bij paarswit was naar eigen zeggen raar, zeker omdat hij bij een andere club in Brussel aan de slag ging, zo vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Er kwam kritiek van bepaalde fans - sommige reacties vond ik heel ongepast - en ik had het gevoel dat ik iets fout gedaan had. Maar ik heb het een plaats kunnen geven”, vertelt hij.

Volgens Sadiki weten de fans niet wat er allemaal speelde. “Ik vroeg niet te veel geld, dat was totaal niet de reden waarom ik vertrok. Maar na een gesprek met Brian Riemer wist ik dat ik het seizoen zou beginnen bij de Futures.”

En daar had de Deen naar eigen zeggen een reden voor. “Hij vond me niet klaar voor 1A”, lacht Sadiki. “Bovendien zag hij in mij een rechtsachter en geen middenvelder."