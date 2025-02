"Of Wouter Vrancken een invloed had?" Matisse Samoise spreekt klare taal over contractverlenging

Matisse Samoise verlengde deze week zijn contract bij KAA Gent. Hij blijft nu aan boord tot midden 2028 bij de Buffalo's.

Samoise van Gantoise en dat tot 2028. Hoe het op enkele maanden tijd toch allemaal veranderd is voor Matisse Samoise bij KAA Gent.

Het jeugdproduct leek enkele maanden geleden op weg naar de uitgang, maar kiest nu toch voor een stevige contractverlenging. “Eigenlijk hebben we niet zo lang onderhandeld. Het leek misschien zo”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het duurde gewoon wat langer vooraleer we echt zijn beginnen praten. Eens beide partijen overtuigd waren, zijn we er ook best wel snel uitgekomen”, gaat hij verder.

De situatie onder Wouter Vrancken, waarbij Samoise amper nog speelde, had zijn invloed. “Het was moeilijker dan ikzelf op voorhand had verwacht. Die onzekerheid is best knap lastig.”

Nu lijkt hij weer helemaal op dreef bij de Buffalo’s. “Toch is bijtekenen voor mij altijd een valabele optie geweest, maar speelminuten waren natuurlijk wel een belangrijke factor. Je wilt als prof gewoon zo veel mogelijk spelen.”

Toch sluit hij een later vertrek niet uit. “Ach, soms waardeer je het ook te weinig als je ergens goed zit. Omgekeerd evenwel ook. Ik sluit het evenwel zeker niet uit dat ik ooit nog een buitenlands avontuur aanga, maar het zou wel niet makkelijk zijn om de club te verlaten.”