Schandalig: meerdere auto's van ploeg uit de Pro League in brand gestoken

De leden van de staf van Francs Borains kregen een zeer onaangename verrassing toen ze vrijdagavond bij het Stade Robert Urbain aankwamen, na de verplaatsing naar RWDM. Verschillende auto's waren daar namelijk in brand gestoken.

Het was een slechte avond voor de Francs Borains. La Dernière Heure meldt namelijk dat in de nasleep van het verlies tegen RWDM verschillende leden van het team de onaangename verrassing kregen hun auto's in brand te zien staan op het terrein van het Stade Robert Urbain.

Bernard Harmegnies, de materiaalverantwoordelijke, zag zijn auto volledig uitgebrand worden. Ook de auto van coach Karim Belhocine vatte vervolgens vuur en brandde volledig uit. Een derde voertuig liep lichte schade op.

De feiten zouden hebben plaatsgevonden tijdens de wedstrijd tussen RWDM en Francs Borains (1-0). Het is niet de eerste keer dat er vreemde zaken gebeuren. In 2022 drongen gemaskerde mannen het stadion binnen om schade aan te richten tijdens een feest.

De club heeft nog niet officieel over het voorval gecommuniceerd. Het is onduidelijk of de feiten sportgerelateerd zijn en afkomstig zijn van supporters van een andere voetbalclub of dat het gewoon om vandalen gaat.