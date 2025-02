Tjaronn Chery steekt de loftrompet op over speler van aartsvijand: "Veel potentieel in die jongen"

Tjaronn Chery is één van de uitblinkers dit seizoen bij Royal Antwerp FC. Al heeft hij ook oog voor talent bij andere ploegen.

Tjaronn Chery is één van de hoofdingrediënten van het succes van Royal Antwerp FC dit seizoen in de Jupiler Pro League. Hij brengt heel wat voor The Great Old.

Maar de Nederlander is zeker niet beschaamd om ook tegen een andere speler te zeggen dat het goed is, zelfs als die voor de aartsvijand Beerschot speelt.

“Onlangs nog in de wedstrijd tegen Beerschot. Die Verlinden liep ineens in mijn buurt toen ik hem wat vertelde”, grinnikt Chery in Het Laatste Nieuws.

Dit was zijn boodschap voor Verlinden, die ondertussen verkaste naar OHL. “'Ik vind jou een goede voetballer, je kunt echt hogerop. Alleen een paar dingetjes veranderen, zoals meeverdedigen — da's belangrijk.'”

Chery die andere spelers uitlegt dat ze meer moeten mee verdedigen, daar zal Jonas De Roeck wel vreemd van opkijken als hij dat hoort. “Nou, ik ren niet overal achteraan, maar ik zet wel pressing, hoor. Bij Verlinden bedoelde ik dat hij soms met twee metertjes meer naar links of naar rechts kan voorkomen dat spelers in zijn rug duiken. Ik zie veel potentieel in die jongen.”