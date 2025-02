🎥 City ook tegen Liverpool troosteloos onderuit en weer veeg teken bij De Bruyne, Kompany en Courtois hebben wel reden tot vieren

Weer tal van Europese topteams die vandaag in actie komen, al geeft Man City momenteel niet echt nog de indruk die te zijn. Liverpool drukte De Bruyne & co nog eens met de neus op de feiten. We nemen ook een kijkje in de Duitse en Spaanse competitie.

Premier League

Newcastle en Nottingham Forest (4-3) voerden een spektakelstuk op in de strijd om de Europese plaatsen. Newcastle komt zo op gelijke hoogte van City, dat in eigen huis de topper van Liverpool verloor. Of Guardiola nog volop gelooft in De Bruyne, daar bestaan ook steeds meer vragen over. De Bruyne kwam uit bij Real niet van de bank maar stond tegen Liverpool wel in de basis... 65 minuten tenminste.

De Bruyne was de eerste titularis die naar de kant werd gehaald: toch opnieuw een veeg teken. Zijn ploeg hing op dat moment al in de touwen. Salah kon via een City-voet een lage hoekschop in de touwen werken (0-1). Szoboszlai kon nog voor rust simpel de 0-2 over de grond in doel schieten. Moet het nog gezegd dat er niet al te scherp verdedigd werd bij City?

Bundesliga

In de Bundesliga leidde Openda een comeback van Leipzig in. Zijn ploeg redde thuis tegen Heidenheim nog een punt (2-2). Koploper Bayern München was aan het feest, met een 4-0 tegen Eintracht Frankfurt. Olise en Ito maakten de kloof. Het zal Vincent Kompany tevreden stellen dat in de slotfase Musiala en Gnabry de score nog uitdiepten.

La Liga

In La Liga is Real Madrid in de stand weer op gelijke hoogte van Barcelona gekomen. Beide topclubs hebben 54 punten. Om dat puntenaantal te bereiken, moest Real wel afstand nemen van Girona. Thibaut Courtois verscheen tussen de lijnen en hield de nul. Zo was de Koninklijke al verzekerd van minstens een puntendeling.

Daar zou het natuurlijk geen genoemen mee nemen: oude krijger Modric zette Real op het juiste spoor en Vinicius verdubbelde in de slotfase de score.