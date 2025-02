🎥 Fantastische beelden! Belgische legende wordt 25 jaar na vertrek als een held ontvangen bij ex-club

Opgemerkte gast in het Estรกdio da Luz gisteravond: Michel Preud'homme. De 66-jarige ex-doelman werd door Benfica uitgenodigd voor de wedstrijd tegen Boavista en kreeg een warm onthaal van de fans.

Het werd een absolute feestavond. Benfica won met 3-0 dankzij doelpunten van Belotti, Pavlidis en Kokcü en nam zo voorlopig de leiding over van Sporting. Maar ook naast het veld was er een hoogtepunt: Preud’homme, met een Benfica-sjaal om de nek, werd door 58.000 supporters luid toegejuicht. De club deelde na afloop een pakkende boodschap op sociale media: “Dit zal voor altijd jouw thuis zijn, Saint Michel.”

Preud’homme keepte tussen 1994 en 1999 147 wedstrijden voor Benfica en straalde toen hij Benfica TV te woord stond. “Dit is ongelofelijk. ‘t Is de eerste keer dat ik hier terugkom, want toen ik nog coachte had ik daar geen tijd voor. Het stadion opnieuw ontdekken en zoveel liefde krijgen van de fans is fantastisch.”

Toch blijft er een klein spijtgevoel hangen over zijn tijd in Portugal. “Ik won hier enkel de beker en da’s een teleurstelling. De club zat toen in een moeilijke periode, maar de supporters zagen dat ik alles gaf. Dat is waarom onze band zo sterk is gebleven.”

Over het huidige Benfica moest hij toegeven dat hij niet alles meer op de voet volgt. “Ik weet dat ze Monaco uitschakelden in de Champions League en dat ze voorin meedraaien. Ik wens hen het allerbeste toe, veel titels ook.”

Preud’homme genoot zichtbaar van de avond en het weerzien met oude bekenden. “Ik heb hier nog veel vrienden en ik voel me hier nog steeds thuis.” Uit het oog, maar zeker niet uit het hart.