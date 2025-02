🎥 Geen strafschop nadat Roef Nkuba in gezicht bokst: dit hebben Genk-spelers erover te zeggen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

KRC Genk speelde zondag 0-0 gelijk tegen KAA Gent. Toch had de wedstrijd niet per se zonder doelpunten hoeven eindigen...

KRC Genk en KAA Gent konden allebei niet overtuigen op zondag. Een gelijkspel was uiteindelijk een eerlijke uitslag, al hebben ze bij de thuisploeg helemaal op het einde toch gevloekt.

Ken Nkuba kreeg in het strafschopgebied een voorzet waar hij zijn hoofd tegen wou zetten. Alleen kreeg hij er na de kopbal nog een vuistslag van Roef bij. De doelman van KAA Gent kwam te laat en sloeg Nkuba in het gezicht, zonder bal te raken. Toch vonden de ref en de VAR het geen strafschop.

KRC Genk-verdediger Matte Smets reageerde er heel rustig op. "Er zijn momenten waarop hij wel gegeven wordt, maar er zijn ook fases waarbij ze hem niet geven. Het grootste voorbeeld is Union in de Europa League. Het kon beide kanten uit. We hadden hem graag gehad, jammer", vertelde hij na afloop.

Jarne Steuckers vond dat zijn ploegmaat langer had moeten blijven liggen. "Hij had een beetje langer moeten blijven liggen." Nkuba ging inderdaad heel snel rechtstaan, zonder veel komedie, al zou het hier zeker niet van mogen afhangen. "Nee, klopt. Maar als voetballer moet je daar slim in zijn. Hij raakt hem volgens mij", gaat Steuckers verder.

Vorig weekend kreeg Genk-doelman Mike Penders rood voor dezelfde actie. Een week later mag het. "Vorige week gebeurde het ook bij Penders, die kreeg er rood voor. Maar goed, ik heb het niet echt fatsoenlijk bekeken, dus ik kan er niet te fel over oordelen", besluit Steuckers.