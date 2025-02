'En plots gaat het snel: zo dichtbij komt knaltransfer Kevin De Bruyne'

Als er één man is waar de voorbije maanden al veel gepraat is, dan is het wel Kevin De Bruyne. Elke transferperiode opnieuw regent het transfergeruchten. Zijn toekomst is onduidelijk, al zou er hier en daar snel actie kunnen mogen verwacht worden.

Het contract van Kevin De Bruyne bij Manchester City loopt af. De kans dat hij verlengt wordt echter kleiner met de dag. En ondertussen blijven er vanuit de MLS én vanuit de zandbak geïnteresseerde ploegen zich roeren. “Ik zou hem zelfs geen ongelijk geven. Als hij zijn achterkleinkinderen financieel op hun gemak kan stellen, waarom zou hij dat dan niet mogen doen? Het is hem gegund", was ook Olivier Deschacht daarover duidelijk. Kevin De Bruyne richting MLS? Rest de vraag: wanneer krijgen we duidelijkheid? We zijn eind februari en van een contractverlenging bij Manchester City is tot op heden nog altijd geen sprake. How close Manchester City star Kevin De Bruyne now is to agreeing San Diego FC movehttps://t.co/2Vimm2RXbv — TBR Football (@tbrfootball) February 22, 2025 En nu lijkt er een stroomversnelling te gaan komen, want San Diego dringt aan en zou volgens sommige bronnen een stevige stap hebben gezet in de juiste richting. Volgens TBR Football komt een transfer namelijk al meteen heel dichtbij. Op die manier zou Kevin De Bruyne op weg zijn naar een niet-Europese club.