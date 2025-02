Mindere statistieken voor Club Brugge-speler, maar toch belangrijker geworden: buitenlandse topclubs zien dat ook

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De statistieken van Maxime De Cuyper ogen dit seizoen minder indrukwekkend dan vorig jaar. De linksachter van Club Brugge zit voorlopig aan één doelpunt en vijf assists, tegenover vijf goals en vijftien assists in het vorige seizoen.

Toch maalt niemand bij Club om die cijfers, want De Cuyper is constanter en belangrijker geworden in het spel van blauw-zwart, schrijft HLN.

Uit de data blijkt dat De Cuyper nog steeds een van de meest bepalende spelers is in de Jupiler Pro League. Met acht verwachte assists laat hij enkel Steuckers (Genk) voor zich, wat aantoont dat zijn voorzetten en passes vaak leiden tot gevaarlijke kansen. Daarnaast creëerde hij vijftien grote kansen en gaf hij 180 voorzetten, waarmee hij samen met Haspolat (Westerlo) de ranglijst aanvoert.

Defensief staat De Cuyper ook zijn mannetje. Bij Club Brugge heeft niemand meer gewonnen tackles achter zijn naam dan hij (34), wat aantoont dat hij zowel verdedigend als aanvallend zijn impact vergroot heeft. Zijn veelzijdigheid en consistentie maken hem een complete linksback, iets waar topclubs naar op zoek zijn.

Vorige zomer moest Club Brugge hem nog overtuigen om te blijven, ondanks interesse van onder meer Galatasaray. De Cuyper koos ervoor om nog een extra seizoen in Brugge te spelen, met de Champions League in het vooruitzicht en de ambitie om daarna een stap hogerop te zetten. Die Europese ervaring heeft hij inmiddels opgedaan, en nu lonkt een transfer naar een grotere competitie.

Zijn droom ligt in La Liga, maar ook teams uit de Bundesliga en Serie A tonen interesse. Daarnaast houden Engelse clubs zijn ontwikkeling in de gaten. De Cuyper beseft dat zijn volgende stap dichterbij komt en neemt alles nóg serieuzer. Zijn toekomst ligt zonder twijfel op een hoger niveau, en komende zomer lijkt hét moment om die stap te zetten.