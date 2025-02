Winteraanwinst liet vele miljoenen liggen om bij Anderlecht te kunnen spelen: "Geen schijn van kans"

César Huerta moet het nieuwe goudhaantje van Anderlecht worden. De Mexicaan is nog aan het wennen aan een ander continent en een andere manier van spelen, maar hij liet al een paar mooie dingen zien.

Er zaten veel Europese clubs achter hem - ook Union - maar Olivier Renard handelde het snelst. De sportief directeur wist dat er ook een hele hoop Mexicaanse clubs hem wilden vastleggen, maar Huerta wimpelde die interesse zelf af.

Ondanks dat er vele miljoenen geboden werden. “Het was eenvoudig om neen te zeggen tegen al die Mexicaanse voorstellen. Zelfs al ging het soms ver. Bepaalde topclubs boden me elke zes maanden een aangepast contract met nog meer geld", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Huerta heeft echter een carrièreplanning en wil de top bereiken. "Het was mijn grote droom om in Europa te voetballen, en dat bij een goeie club waar ik nog kan groeien. Geld is niet alles. Zelf heb ik me lang voorbereid op deze transfer."

"Bij Pumas liep het goed, maar ik wist dat het in Europa ­fysiek veel intenser zou zijn. Daarom werkte ik al in Mexico met een personal coach na de groepstrainingen. Die man geeft me nu via videocalls nog altijd extra oefeningen."

Huerta is een fysiek monster laten de eerste testen bij Anderlecht uitschijnen. "Daarom kan ik nu 90 minuten blijven lopen, gemiddeld 11 kilometer per match. Mijn maximum speed was 36 kilometer per uur. De Mexicaanse topclubs begrepen na verloop van tijd wel dat ze geen schijn van kans hadden.”