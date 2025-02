Gaat Tranmere Rovers het sprookje van Wrexham achterna? 'ASAP Rocky en Rihanna worden binnenkort vaste klant in de tribunes van Engelse traditieclub'

Het Engelse voetbal krijgt er binnenkort een héél opvallend figuur bij. ASAP Rocky staat op het punt om zich in te kopen bij Tranmere Rovers.

De plannen van ASAP Rocky om Tranmere Rovers te kopen dateren al van vorig jaar. Alles werd echter in de koelkast gestoken tot de rechtbank een oordeel had geveld over de Amerikaanse rapper.

ASAP Rocky werd enkele dagen geleden vrijgesproken van een moordaanslag op ASAP Reli. Daardoor is de Amerikaan opnieuw een vrij man en kan hij zijn plannen in werking laten treden.

De Engelse media weten dat de rapper - samen met enkele investeerders - zo'n twintig miljoen euro op tafel leggen voor tachtig procent van de aandelen van Tranmere Rovers. De overige twintig procent blijven in handen van Santini Group.

Het plan doet denken aan het sprookje van Wrexham AFC. De club werd wereldberoemd toen Ryan Reynolds en Rob McElhenney besloten om hun geld boven te halen.

Komt er ook bij Tranmere Rovers een Amerikaans sprookje?

De kans is dus héél groot dat ASAP Rocky en Rihanna - de rapper is getrouwd met de zangeres - binnenkort opduiken in de tribunes van Tranmere Rovers. Voor de volledigheid: The Rovers vechten momenteel tegen degradatie in de Football League Two.