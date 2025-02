Heeft Real Madrid nieuwe defensieleider gevonden? 'Spaanse grootmacht gaat vol voor Nederlandse verdediger (en het is niét Virgil van Dijk)'

Real Madrid snuffelde tijdens de wintermercato al aan Micky van de Ven. De Spaanse grootmacht wil een versnelling hoger schakelen. Wordt de Nederlander de nieuwe leider in de Madrileense verdediging?

Real Madrid heeft zich bij Tottenham Hotspur gemeld om te praten over een transfer van Micky van de Ven. Dat weten de Spaanse media. De Koninklijke snuffelde tijdens de wintermercato al aan de Nederlander.

Van de Ven is de voorbije maanden uitgegroeid tot absolute sterkhouder in de defensie bij Tottenham Hotspur. Al zijn The Spurs niet van plan om de 23-jarige verdediger zonder slag of stoot te laten vertrekken.







Tottenham heeft een prijskaartje van maar liefst 120 miljoen euro rond de nek van van de Ven gehangen. In 't kort: Real Madrid is niét van plan om een bedrag in die grootorde op te hoesten.

Transfermarkt schat de marktwaarde van van de Ven op 55 miljoen euro. Ter vergelijking: The Spurs betaalden in 2023 40 miljoen euro om hem weg te plukken bij VfL Wolfsburg.

Heeft Real Madrid de nieuwe leider van de defensie gevonden?

Real Madrid werd eerder ook al in verband gebracht met de komst van Virgil van Dijk. De Nederlander van Liverpool FC is op het einde van het seizoen transfervrij. Het ziet er echter naar uit dat hij zijn verbintenis met The Reds zal verlengen.