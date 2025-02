"Het kon haast niet dat KV Mechelen er uitgerekend op deze manier weer helemaal bovenop kwam"

Stel je maar eens voor dat KV Mechelen zich met een 0-1 bij Union en een 1-0 tegen STVV zo goed als verzekerd had van een extra jaar in de JPL. Dan was dat wel op een voor Malinwa atypische wijze gebeurd.

Definitieve zekerheid kon er na afgelopen weekend sowieso nog niet zijn. Als Mechelen zijn krappe voorsprong tegen Sint-Truiden had vastgehouden, moest het wel al heel raar lopen om alsnog in de play-downs te tuimelen. Dan hadden we moeten zeggen dat de zakelijke efficiëntie plots over Mechelen was neergedaald. Dan zou net dagene aanwezig zijn dat al maandenlang ontbreekt.

Als er één ding is dat Besnik Hasi al die tijd gelaakt heeft, dan is het de defensieve kwaliteit van zijn team. Dan zou het wel heel vreemd zijn dat zijn ploeg ineens twee clean sheets op rij behaalt en dit genoeg zou zijn om de degradatiestrijd achter zich te laten. Met dan ook nog eens het gegeven dat KVM de voorbije vrijdagavond niets gecreëerd heeft.

KV Mechelen moet trouw blijven aan zichzelf

Neen, geef ons dan maar prestaties zoals tegen Club Brugge (baas in de tweede helft), Standard (heer en meester in het eerste halfuur), tegen Anderlecht (ondanks de 4-1 lang de beste kansen gehad) en Gent (65 minuten lang geen vuiltje aan de lucht). Zichzelf blijven, dat is voor KV Mechelen de weg naar de redding. Niet achteruit trekken in de bange hoop om krampachtig een resultaat over de streep te trekken.

Dat Hasi geen opendeurdag wil houden, is zijn goed recht. Hij kan gerust voor een mediumblok kiezen, als hij denkt dat dit de beste aanpak is. Bovendien heeft Raman ruimte nodig om in te lopen. Maar eens aan de bal moet het dan wel vooruit gaan. Dan moeten die dieptepasses er komen, die Raman kunnen bereiken in de rug van de defensie van de tegenstander.

Betere vorm bij Schoofs zou welkom zijn

Dan moet Hairemans tussen de lijnen gevonden worden en Storm in stelling gebracht worden. Dan moeten er rushes komen van Foulon, Antonio of Belghali. Het zou helpen als Schoofs - al weken een schim van zichzelf - weer zijn niveau vindt. Vorm is een raar beestje. Het is wel door genoeg offensieve intenties te tonen dat KV de klus kan klaren in de laatste 3 matchen. Niet zoals het zich de laatste anderhalve helft presenteerde.