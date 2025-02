Is de bouw van de nieuwe Tribune 2 ook meteen de laatste fase? Antwerp wil Bosuil helemaal af hebben en rekent daarvoor op meerdere factoren

Antwerp FC begint héél binnenkort met de bouw van een Tribune 2. Het is allerminst de laatste stap in de stadionplannen voor De Bosuil. Hoe ziet fase vier eruit? En komt er ook nog een fase vijf?

Antwerp FC wil ten laatste binnen een maand de afbraakwerken van de huidige bouwvallige Tribune 2 aanvatten. Op die manier kan The Great Old bij de competitiestart van volgend seizoen fans ontvangen op de nieuwe Tribune 2.

Zien we de bouw van Tribune 1 en Tribune 4 - waar momenteel de harde kern van Het Stamnummer Eén huist - als fase één en twee in het project? Wel, dan is de bouw van Tribune 2 fase drie. En het zal niét de laatste fase zijn.

Ook Tribune 3 wil Antwerp nog verfrissen. Op die manier kan het stadion niet alleen voltooid worden, maar worden ook de bezoekende fans ontvangen in een sfeer die de roodhemden willen uitademen.

Wanneer zal De Bosuil volledig afgewerkt zijn?

Of er een vijfde fase in het plan komt hangt dan weer niet van The Great Old alleen af. Zoals eerder gezegd wordt het een (tijdelijke) Tribune 2. Om De Bosuil echt helemaal af te hebben moet er een akkoord gevonden worden met Tania Mintjens. En dat bleek de voorbije jaren allerminst evident…