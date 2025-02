De planning is gemaakt! Antwerp wil héél snel starten met afbraakwerken, heeft een droom én ook een realistische deadline voor opening Tribune 2

Antwerp FC heeft groen licht gekregen om een nieuwe Tribune 2 neer te poten op de Bosuil. En het is de bedoeling dat het bouwwerk er ook héél snel zal staan.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft dinsdag de vergunning toegekend die Antwerp FC moet toelaten om een nieuwe Tribune 2 neer te poten. En The Great Old wil er geen gras over laten groeien.

Gazet van Antwerpen weet dat de afbraakwerken van de huidige Tribune 2 ten laatste binnen een maand moeten aanvatten. Vanaf dat moment kan het héél snel gaan.

The Great Old hoopte enkele maanden geleden dat er play-off 1 kon gespeeld worden in een volle Bosuil, maar die timing lijkt niet haalbaar. Bij de start van volgend seizoen zou dat wél realistisch en haalbaar zijn.

Het gaat dan wel over een tijdelijke tribune, maar het wordt wel degelijk een betonnen constructie. Al zal de nieuwe Tribune 2 vooral volks blijven en dus minder grandeur uitstralen dan de andere (reeds gerenoveerde) tribunes van de Bosuil.

Hoe zal de Bosuil er héél binnenkort uitzien?

Het is de bedoeling om Tribune 2 met een bocht te laten aansluiten bij Tribune 4. Op die manier krijgt de Bosuil een U-vorm. Enkel Tribune 3 - waar onder meer de bezoekende fans zitten - staat dan nog los van de rest van het stadion.