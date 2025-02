STVV-speler trekt grote ogen in Mechelen maar prijst ook één iemand de hemel in: "Bewijst klasse en kwaliteit"

Als STVV zich nog kan redden, komt het misschien door iemand die zich onverwacht nog op de kaart zet. Andrés Ferrari lijkt daar wel het potentieel voor te hebben.

Zijn ploegmaat Rein Van Helden gelooft daar ook wel in. De verdediger werd vrijdag in de tweede helft in de strijd gegooid Achter de Kazerne en kon achteraf maar moeilijk geloven wat een nerveuze bedoening het was. "Het was echt een zenuwachtige wedstrijd. Na tien minuten had ik op de bank al door dat het gesloten ging blijven. Buiten de twee goals is er echt niets gebeurd!"

Van Helden, die in het begin van het seizoen nog in de belangstelling stond van KVM, weet dat STVV eigenlijk een zege nodig had. Het is dankzij Andrés Ferrari dat de Truienaars de nederlaag nog konden afwenden. "Andrés is iemand die heel gemakkelijk een doelpunt maakt. Het is iemand die heel doelgericht is. Hij kan uit het niets een omhaal ofzo tevoorschijn toveren. Hij is gewoon een echte spits. Hij heeft een goede trap."

STVV hoopt op doorbraak Ferrari

We herinneren ons nog een doelpunt na een geweldige solo op Stayen, ook al tegen KV Mechelen. Het potentieel is aanwezig. Of het nu ligt aan de taalbarrière of aan iets anders: het is er nog niet met regelmaat uitgekomen. Heeft Van Helden nog tips voor zijn ploegmaat? "Je moet gas geven. Hij is goed ingepast. Ik hoop dat hij er door komt. We gaan hem dit seizoen nog nodig hebben."

Het zou een enorme surplus zijn voor STVV moest de 22-jarige Uruguayaan vanaf nu op constante basis kunnen presteren. "Als je kijkt naar de doelpunten die hij heeft gemaakt: dat bewijst zijn klasse en zijn kwaliteit." Bovendien zijn er niet enkel zijn capaciteiten als voetballer, maar als persoonlijkheid ligt hij ook prima in de groep.

Van Helden positief over ploegmaat

"Ik kan alleen maar positieve dingen over hem zeggen", aldus Van Helden. "Als persoon heb ik geen slechte dingen over hem te vertellen. Hij is een heel goeie gast."