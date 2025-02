Beerschot-KV Mechelen wordt op het scherp van de snee: "Dan moeten ze te voet naar Scherpenheuvel"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De derby tussen Beerschot en KV Mechelen belooft zondag een spannende strijd te worden. Analist Patrick Goots kijkt uit naar het duel tussen beide rivalen.

“Beerschot en Mechelen, da’s water en vuur. Gezien de situatie waarin beide clubs verkeren, wordt dit een wedstrijd op het scherp van de snee", stelt hij in GvA.

Voor Beerschot wordt het een cruciale wedstrijd in de strijd om het behoud. De wedstrijd tegen Dender leverde een teleurstellend resultaat op, zelfs tegen tien man. “Beerschot speelde niet alsof het einde seizoen was, maar het oogde wél zo", analyseert Goots.

“Ze konden het niet naar zich toe trekken, en dat is veelzeggend. Als ze zich alsnog redden via de barragematchen, dan moeten Kuyt en zijn spelers te voet naar Scherpenheuvel of met de trein naar Lourdes. Dat zou een nog groter mirakel zijn dan hun promotie van vorig seizoen.”

Bij KV Mechelen heerst dan weer frustratie na het zoveelste puntenverlies in de slotfase. Coach Besnik Hasi reageerde furieus, wat een symptoom lijkt van de toenemende druk. “Als daar één of meerdere supporters constant zitten te roepen en zich met alles moeien, begint dat een trainer te irriteren wanneer het slecht gaat", merkt Goots op. “Toch had Hasi, gezien zijn voorgeschiedenis, zich beter wat ingehouden. Het een komt na het ander, en als een speler je moet tegenhouden terwijl je richting de tribune stormt, dan zit er echt veel stress op.”

Volgens Goots zou de overwinning tegen Union een cruciale reddingsboei kunnen zijn voor Malinwa. “Die drie punten van vorige week zouden wel eens de meest waardevolle ooit kunnen blijken. Ze hebben die zege echt nodig om het geloof in een ommekeer levend te houden.”