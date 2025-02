Gent of Standard? Wie staat er nu echt het beste voor? Volgens ons hebben de Buffalo's een even moeilijk schema voor laatste play-off 1-spot

Een paar weken geleden dacht iedereen dat de top zes vast lag. Maar ineens is daar weer Standard. En nog zijn velen zeker dat de Rouches tekort zullen schieten. Wij zijn daar echter niet zo zeker van als we het schema van beide ploegen bekijken.

KAA Gent

Thuis tegen Club Brugge

Op Antwerp

Thuis tegen Kortrijk

Standard

Thuis tegen Anderlecht

Op Union

Thuis tegen Antwerp

Het kan er komend weekend al helemaal anders uitzien. Het doelsaldo van Standard (-8) is uiteraard veel negatiever dan dat van KAA Gent (+8), maar als Standard dit weekend wint en Gent verliest komen de Rouches op basis van gewonnen wedstrijden (11 versus 10) wel al meteen boven de Buffalo's. En wie zou u op dit moment liever willen treffen? Club Brugge of Anderlecht?

Anderlecht mag zich aan iets verwachten

Sclessin zal kolken voor de confrontatie tegen de aartsrivaal. Bij winst ligt de strijd om play-off 1 mogelijk weer helemaal open. Gent daarentegen krijgt een Club over de vloer dat deze week eens geen Europees moet spelen. Als ze uitgerust zijn, laat blauw-zwart heel weinig punten liggen.

De voorlaatste speeldag moet Gent dan naar Antwerp, terwijl Standard naar Union trekt. Dat lijkt ons een speeldag waarbij beide ploegen evenveel kans maken op puntengewin. En dus een cruciale speeldag als het op dat moment nog allemaal te beslissen is.

Gent wint niet zomaar van Kortrijk

Als Gent wint van Club Brugge en Standard verliest van Anderlecht is de race immers al gelopen, want dan kan Standard hoogstens nog op gelijke hoogte komen, maar dan geeft dat doelpuntensaldo de doorslag.

Op de laatste speeldag ontvangt Standard thuis Antwerp en krijgt Gent Kortrijk op bezoek. Dat is ook fiftyfifty menen we, want Kortrijk zal nog een betere uitgangspositie voor de Relegation Play-offs willen bemachtigen en Antwerp zal op dat moment al met de gedachten bij de play-offs zitten; En zoals eerder gezegd: in Sclessin is alles mogelijk.