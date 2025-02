"Hem nu al onder bus gooien?" Steven Defour spreekt klare taal richting Anderlechtfans

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht beleeft moeilijke dagen in 2025. Zozeer zelfs dat er al meer dan eens getwijfeld wordt aan trainer David Hubert.

David Hubert krijgt de laatste tijd meer en meer kritiek. De cijfers van RSC Anderlecht zijn in 2025 dan ook niet bepaald denderend.

De coach van Anderlecht wordt een matige tactiek en vaak te late wissels verweten, dat laatste ook meestal positie per positie. Steven Defour is alvast niet te vinden voor die kritiek.

“Het is wel te makkelijk om Hubert nu aan te pakken. Vier maanden geleden had Anderlecht bijna een akkoord met Ryan Mason van Tottenham en steigerde het hele Lotto Park”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Hubert was de gewenste kandidaat. Om hem dan nu al onder de bus te gooien? Hij zoekt oplossingen omdat er veel spelers afwezig zijn”, gaat Defour verder.

Rest dan nog te kijken wat Anderlecht dit seizoen nog kan halen. In de titel moeten de fans alvast niet meer geloven. “RC Genk en Club Brugge zijn van een ander level en zelfs Union – zoals het nu voetbalt – is van een andere orde.”

Mikken dus op het hoogst haalbare. “Een derde plaats behalen zou al héél mooi zijn voor Anderlecht. Maar om dat te bereiken moeten die geblesseerde spelers wel tijdig terug zijn. Ik weet niet of dat lukt.”