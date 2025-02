Kiki Vanrafelghem doet boekje open: "Weet je wat hij zei bij Club Brugge over mij?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Keano Vanrafelghem maakte halverwege januari de overstap naar KV Mechelen. Hij maakte zijn debuut op bezoek bij RSC Anderlecht.

Patro Eisden streek 1 miljoen euro op voor de transfer van Kiki Vanrafelghem naar KV Mechelen. Een transfer die de West-Vlaming op het hoogste niveau in ons land bracht.

Hij maakte zijn debuut op bezoek bij RSC Anderlecht. “Dat ik liever op Jan Breydel had gedebuteerd”, lacht Vanrafelghem bij Het Nieuwsblad. Hij kreeg zijn opleiding bij blauwzwart.

“Nee, Anderlecht was zeker een mooie binnenkomer, maar ik vind het jammer dat we dit seizoen niet meer naar Club moeten. Tenzij we play-off 1 nog halen, maar dat wordt moeilijk vrees ik.”

Bij Club Brugge werd Vanrafelghem destijds doorgestuurd. Hij had het imago om een losbol en speelvogel te zijn. “Bepaalde stafleden hadden het niet voor mij”, gaat hij verder.

“Een physical coach zei zelfs ooit dat ik het niet verder ging schoppen dan tweede provinciale. Die man zijn ongelijk heb ik nu wel bewezen, denk ik.”

Dat blijft een drijfveer voor Vanrafelghem om zich te blijven bewijzen. “Absoluut. Ik denk daar nog vaak aan. Aan iedereen die dacht dat ik het niet kon, wil ik nu laten zien dat ik het wel kan.”