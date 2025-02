Veel kritiek, maar nu wordt Standard-speler ineens gevierd door fans en ploegmaats: "Ik was gefrustreerd"

Gavin Bazunu was de uitblinker voor Standard in de wedstrijd tegen Club Brugge. De Ierse doelman, die na een lange blessure moeilijk aan zijn periode bij de Rouches begon, bewees in Jan Breydel waarom hij een belangrijke pion kan zijn. "Ik wist dat ik hard moest werken om mezelf te bewijzen."

De 22-jarige keeper kreeg in zijn eerste wedstrijden kritiek na mindere prestaties tegen Westerlo en Genk. "Soms heb je wat geluk nodig als doelman", zei coach Ivan Leko daarover. "Tegen Brugge zat dat eindelijk mee, maar bovenal heeft Gavin ons de match gewonnen met enkele cruciale reddingen." Bazunu hield pogingen van onder meer Onyedika, Jutglà en Skoras uit zijn doel en speelde een grote rol in het gelijkspel.

Zijn moeilijke periode begon in juli 2024, toen hij zijn achillespees scheurde. “De diagnose was hard. Daarna moest ik alles opnieuw leren: lopen, springen, zelfs gewoon wandelen", blikt hij terug. “Ik heb nooit opgegeven dankzij de steun van de mensen rond mij. Nu voel ik me fysiek weer 100% en ben ik klaar om vooruit te kijken.”

Zijn prestatie tegen Club Brugge viel niet alleen op bij de fans, maar werd ook in de kleedkamer gevierd. Op zijn 23e verjaardag werd hij getrakteerd op felicitaties van zijn ploeggenoten en coach. “Voor de match had ik een gevoel van frustratie", geeft hij toe. “Ik wist dat mijn eerste wedstrijden niet goed waren. Er was maar één oplossing: blijven werken.”

Er deden geruchten de ronde dat Standard Epolo zou opstellen, maar Bazunu bleef rustig. “Druk is deel van het vak", zegt hij. “Als je profvoetballer wil zijn, moet je leren ermee om te gaan.” Hij wil zich nu blijven bewijzen. "De eerste die ik moet overtuigen dat ik constant kan presteren, ben ikzelf."

Bazunu haalt inspiratie bij topkeepers zoals Ederson, met wie hij samenwerkte bij Manchester City, en Thibaut Courtois. “Courtois is een wereldklasse doelman", zegt hij. Over Simon Mignolet, die hem stevig aanpakte in de slotfase, kan hij wel lachen: “Hij heeft me serieus geraakt. Maar geen zorgen, ik voel me prima en ben klaar voor de volgende uitdaging.”