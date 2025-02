Zo goed in de Champions League, in België veel minder: Mignolet en De Cuyper leggen het grote verschil uit voor Club Brugge

Club Brugge scheert in de Champions League hoge toppen, maar in de Belgische competitie kan het die lijn niet doortrekken. Simon Mignolet en Maxim De Cuyper leggen uit waarom.

Op het veld Atalanta speelde Club Brugge een perfecte eerste helft. Het kwam al na drie minuten op voorsprong, na een halfuur verdubbelde Talbi de voorsprong. Net voor de rust ontsnapte Club drie keer aan de 1-2, aan de overkant werd het wel 0-3.

Het verschil met de eerste helft tegen STVV én Standard was groot. STVV deed eigenlijk wat Club deed tegen Atalanta en maakte zijn kansen efficiënt af, Standard zorgde ervoor dat blauw-zwart amper aan kansen toekwam.

Verschil Champions League en Belgische competitie voor Club Brugge

"Het zijn totaal andere wedstrijden, je kunt ze gewoon niet met elkaar vergelijken", zei Maxim De Cuyper na de nederlaag tegen Standard. "Tegen Atalanta moesten we niet winnen of aanvallen, op de counter spelen was voldoende. Tegen Standard moesten we zelf het spel maken."

"Op het moment dat het scenario van de Champions League valt voor ons, waarbij we 1-0 voorkomen, pakken we een rode kaart", vulde Simon Mignolet aan. "Daardoor konden we dat spel van de Champions League niet terugbrengen."

"Als we met elf kunnen blijven en Standard moet alles of niets spelen, dan hebben wij veel snelheid om een tweede of een derde te maken. Net zoals tegen Atalanta, maar zij moesten vanaf minuut één komen. Dat was niet het geval voor Standard."