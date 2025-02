Amerikaanse investeerder blikt terug op bewogen jaren bij amateurclub: "Slechtste financiële beslissing ooit"

Rupel Boom krijgt nog altijd veel aandacht vanuit de Verenigde Staten, waar voorzitter Nathan Crockett woont en werkt. Drie jaar geleden nam hij de club over, ondanks een moeilijke start ziet de Amerikaan nu vooruitgang.

In de eerste periode na de overname was Crockett erg betrokken en reisde hij regelmatig naar België. Hij vertrouwde sterk op het toenmalige management, maar dat pakte slecht uit. Zowel sportief als financieel liep het mis, en de club degradeerde. Toch bleek die degradatie achteraf een keerpunt.

Na de degradatie werd Hubert Stas aangesteld als sportief verantwoordelijke. Hij voerde grote veranderingen door in de spelersgroep en slaagde erin om met een kleiner budget een sterker team samen te stellen. De focus verschoof naar jonge spelers in plaats van ervaren profs.

Nathan Crockett ziet promotie met de Boomkes niet als een noodzaak, maar wel als een grote kans. Dit jaar is Rupel Boom al zeker van de eindronde en maakt het nog kans op de titel.

Promotie meer dan welkom

“Het is geen kwestie van leven of dood, maar een promotie zou wel zeer welkom zijn. Jongens die nog dromen van een profcarrière willen wel in eerste afdeling komen voetballen, maar niet in de reeks waar we nu zitten", vertelt de Amerikaan in de Gazet van Antwerpen.

Rupel Boom stond een tijdje open voor overname en dat is nog steeds zo. “Ik ben ervan overtuigd dat een lokale investeerder beter zou zijn voor de club", vertelt Crockett. “Puur financieel bekeken was dit misschien mijn slechtste zakelijke beslissing. Voetbal is geen business waarmee je winst maakt, het is een dure hobby", besluit Crockett.