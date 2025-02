Ondanks tweederde meerderheid... Aantal clubs willen juridische stappen ondernemen tegen competitieformat

De Pro League stemt donderdag over een competitiehervorming die een klassiek format met 18 clubs in 1A zou invoeren en de play-offs zou afschaffen. Hoewel een tweederdemeerderheid verwacht wordt, is er hevige weerstand.

Meerdere clubs, waaronder Union Saint-Gilloise, KAA Gent en Standard, overwegen juridische stappen omdat ze vinden dat de wijziging competitievervalsing in de hand werkt. Ook enkele teams uit tweede klasse stellen zich vragen over de wettelijkheid van de hervorming. De kern van het probleem ligt bij de degradatiestrijd. Door de hervorming zouden de huidige degradatiekandidaten plots (bijna) zeker zijn van behoud, wat invloed kan hebben op de inzet in de resterende wedstrijden. Dit wordt door tegenstanders gezien als een wijziging van de competitievoorwaarden tijdens het lopende seizoen, wat juridisch betwistbaar zou zijn. De Raad van Bestuur van de Pro League wil dit tegen morgen uitgeklaard hebben met de advocaten en zien of er gronden zijn voor mogelijke klachten. De tegenstanders hopen intussen nog enkele concessies af te dwingen, zoals een hogere solidariteitsbijdrage van Europees spelende clubs.